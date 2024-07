Đại án đăng kiểm: 3/254 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì sức khỏe

Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, Ngô Nhựt Quân đã đến công an đầu thú.

Một đường dây đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng với sự tham gia của 16 đối tượng đã bị công an triệt phá.

(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng đáng lo ngại, huyện Mang Yang đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỷ đồng.