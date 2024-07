Đồng Nai bắt thêm một đăng kiểm viên nhận hối lộ khi làm nhiệm vụ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Trần Huy, đăng kiểm viên, trưởng dây chuyền số 01, 02 thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét chỗ ở đối với Đặng Trần Huy, đăng kiểm viên, trưởng dây chuyền số 01, 02, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Các quyết định và lệnh trên của Cơ quan Điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định trong khi làm nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, ông Đặng Trần Huy với vai trò đăng kiểm viên, trưởng dây chuyền 01, 02 đã nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để giúp đỡ, bỏ qua các lỗi khiếm khuyết nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ xe trong quá trình đăng kiểm và nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra.