Bộ Công an đề xuất sửa luật, trong đó bổ sung quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể.

Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 108 căn nhà ở Yên Bái bị hư hỏng, nhiều cột điện, cây xanh bị gãy đổ.

Chiều 7-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho hay từ 7 giờ 45 phút ngày 7-9 đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an TP Hải Phòng đã đã tìm kiếm, tiếp cận và di chuyển được khoảng 130 người thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.