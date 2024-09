Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Tính đến 22 giờ ngày 9-9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 98 người chết, mất tích (58 người chết, 40 người mất tích).

Trong đó, do bão là 12 người; do sạt lở đất và lũ quét 72 người; do lũ cuốn là 6 người; do sập cầu Phong Châu là 8 người.

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng có 17 người chết, 16 người mất tích; tỉnh Lào Cai có 17 người chết, 12 người mất tích; tỉnh Quảng Ninh có 8 người chết do bão, 1 người chết do lũ cuốn; thành phố Hải Phòng có 2 người chết do bão; tỉnh Hải Dương 1 người chết do bão; thành phố Hà Nội có 1 người chết do bão; tỉnh Hòa Bình có 4 người chết do sạt lở đất; tỉnh Yên Bái có 3 người chết và 2 người mất tích do sạt lở đất; tỉnh Lạng Sơn có 2 người chết; tỉnh Bắc Giang có 1 người mất tích do lũ cuốn; tỉnh Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn; tỉnh Hà Giang có 1 người chết do lũ cuốn; tỉnh Phú Thọ có 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Bão, lũ còn làm 746 người bị thương, trong đó tỉnh Quảng Ninh 536 người, thành phố Hải Phòng 81 người, tỉnh Hải Dương 5 người, thành phố Hà Nội 10 người, tỉnh Bắc Giang 5 người, tỉnh Bắc Ninh 52 người, tỉnh Lạng Sơn 10 người, tỉnh Lào Cai 14 người, tỉnh Yên Bái 4 người, tỉnh Cao Bằng 12 người, tỉnh Phú Thọ 5 người, tỉnh Bắc Kạn 1 người, tỉnh Hòa Bình 1 người, tỉnh Vĩnh Phúc 8 người, tỉnh Thanh Hóa 2 người.

Bão, mưa lũ làm 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh; 148.170 ha lúa và 25.649 ha hoa màu, 11.038 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.107 gia súc, 678.945 gia cầm bị chết.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 47.566 ngôi nhà ở bị hư hỏng (tập trung tại tỉnh Quảng Ninh 20.245 nhà, thành phố Hải Phòng 13.927 nhà, tỉnh Bắc Ninh 3.450 nhà, tỉnh Lạng Sơn 2.929 nhà...).

Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Hiện các địa phương vừa căng sức ứng phó mưa lũ lớn, vừa khắc phục hậu quả, khẩn trương thống kê, xác minh để làm căn cứ hỗ trợ người dân...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lúc 19 giờ ngày 9-9, trên sông Thao tại Lào Cai 87,12 m, trên báo động 3 (BĐ3) 3,62 m - trên mức lũ lịch sử năm 1971 (86,85 m) 0,27 m. Tại Bảo Hà 60,98 m, trên BĐ3 3,98 m - trên mức lũ lịch sử năm 2008 (60,93m) 0,05 m; tại Yên Bái 34,28 m, trên BĐ3 là 2,28 m, dưới mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) là 0,14 m.

Trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy 28,71 m, trên BĐ3 1,71m - trên mức lũ lịch sử năm 1959 (28,14m) 0,57 m. Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,62 m, trên BĐ3 0,32 m;

Trên sông Hồng tại Hà Nội 7,56 m, dưới BĐ1 1,94 m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục lên và duy trì ở trên mức BĐ3, trên mức lũ lịch sử năm 1968 và 2008.

Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ2, sông Thương lên mức BĐ3 và sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức BĐ1.

Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo từ nay đến 11-9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Theo Văn Duẩn (NLĐO)