Cựu chiến binh Pleiku: “Hạt nhân” đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn

Nhiều năm nay, các tổ CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông ở TP. Pleiku luôn có mặt kịp thời tại nơi xảy ra tai nạn giao thông để cùng lực lượng Công an bảo vệ hiện trường, tài sản và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Là người từng nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông phường Thắng Lợi sau khi gặp tai nạn, ông Nguyễn Văn Hiển-Phó Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 5-kể lại: Cách đây chưa lâu, trên đường đón cháu gái đi học về, ông bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy từ trong hẻm lao ra tông ngã.

Trong lúc ông còn đang choáng váng thì những người có mặt gần đó đã đến hỗ trợ, sơ cứu kịp thời, đưa 2 ông cháu đến bệnh viện cấp cứu. Sau này, ông mới biết đó là những thành viên của Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông phường Thắng Lợi.

Ông Hiển cho biết, đa số thành viên nòng cốt tham gia các tổ tự quản an toàn giao thông là CCB. Tổ dân phố 5 có đến 15 tổ tự quản đảm bảo TTATGT, kiêm luôn nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giao thông. Các thành viên trong tổ cũng được phân công theo dõi địa bàn, tham gia cứu hộ, bảo vệ hiện trường, tài sản của người bị nạn khi xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời, thông báo cho lực lượng Công an đến giải quyết.

“Thành viên của các tổ đã hỗ trợ xử lý nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông, tổ chức sơ cứu những trường hợp bị thương nặng và tham gia giải tỏa ùn tắc giao thông. Đối với những vụ va chạm nhẹ, các thành viên còn kiêm luôn vai trò làm cầu nối hòa giải nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho khu phố”-ông Hiển cho hay.

Theo ông Nguyễn Đức Huyền-Chủ tịch Hội CCB phường Thắng Lợi: Hội CCB phường đã chủ động tập hợp lực lượng hội viên kiên trung nòng cốt thành lập 3 tổ phản ứng nhanh với 51 thành viên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Cùng với đó, thành lập Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông nhằm hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn. Tổ có 9 thành viên do Chủ tịch Hội CCB phường làm Tổ trưởng. Đáng chú ý, trong tổ có 2 thành viên là bác sĩ quân y nghỉ hưu đảm nhận công tác cứu hộ, cứu nạn và 1 thành viên trước đây làm ở Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 3 có nhiệm vụ tư vấn pháp lý cho tổ cũng như người bị nạn.

“Khi xảy ra tai nạn giao thông, các hội viên ở cơ sở sẽ thông tin về đường dây nóng của tổ. Lập tức, các thành viên được điều động đến hiện trường tham gia sơ cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, tài sản của người bị nạn, thông báo cho lực lượng Công an phối hợp xử lý.

Năm 2023, tổ đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xử lý 5 vụ tai nạn, va chạm giao thông trên các tuyến đường. Đầu năm nay, tổ trợ giúp 1 nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn”-Chủ tịch Hội CCB phường Thắng Lợi thông tin thêm.

Còn ông Phạm Văn Cường-Chủ tịch Hội CCB xã Biển Hồ thì cho biết: Tuy không thành lập các tổ tự quản hay cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông nhưng hầu hết CCB trên địa bàn đều tham gia các tổ hoạt động chung của xã. Vì vậy, các thông tin liên quan đến tai nạn giao thông được hội viên cơ sở thông báo đến lực lượng Công an, đồng thời phối hợp bảo vệ hiện trường, tài sản và hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngoài ra, các hội viên CCB thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn TTATGT. Các CCB còn tham gia tuần tra, nắm tình hình trên các tuyến đường tự quản để chủ động phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn TTATGT.

Nhân rộng mô hình

Không chỉ có mô hình tổ CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông ở cơ sở, Hội CCB TP. Pleiku còn duy trì 83 tổ an ninh tự quản do CCB làm nòng cốt với 677 hội viên; 68 tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự với 276 hội viên; 22 tổ an toàn giao thông cấp xã với 112 hội viên… Qua đó, đội ngũ CCB đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-nhấn mạnh: Hội thường xuyên chỉ đạo các hội CCB xã, phường kiện toàn lực lượng trung kiên nòng cốt; giao các tổ tự quản TTATGT ở các chi hội CCB thôn, làng, tổ dân phố phối hợp với lực lượng Công an, dân phòng tiến hành rà soát, đánh giá các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo TTATGT để nhân rộng.

Đáng chú ý, cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông” do Hội CCB TP. Pleiku phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp triển khai đã tạo thành phong trào sâu rộng và xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: “Tuyến đường tự quản” của Hội CCB phường Yên Thế và các xã Tân Sơn, An Phú, Chư Á, Biển Hồ; tổ CCB giữ gìn TTATGT tại cổng trường của Hội CCB các phường Yên Đỗ, Diên Hồng và xã Biển Hồ; “CCB tham gia giữ gìn TTATGT” và “CCB gương mẫu, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông” ở 22 hội CCB xã, phường.

Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku cho biết thêm: Thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT cho hội viên và người dân trên địa bàn, Hội CCB thành phố tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các cấp xây dựng các mô hình đảm bảo TTATGT như: “Đoạn đường CCB tự quản”; xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm về TTATGT; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng thanh-thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô gây mất TTATGT; tham gia cứu nạn giao thông.