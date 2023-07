Cựu chiến binh Gia Lai tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông

(GLO)- Để cụ thể hóa cuộc vận động “Cựu chiến binh (CCB) tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2019-2023 theo chương trình phối hợp giữa Hội CCB tỉnh Gia Lai và Ban An toàn giao thông tỉnh, các cấp Hội CCB đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Đi đầu trong việc cụ thể hóa cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” là Hội CCB huyện Chư Pưh. Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên và người dân xây dựng 37 mô hình “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh” ở 37 thôn, làng với tổng kinh phí gần 3,4 tỷ đồng để lắp trên 400 camera và 3.200 bóng điện chiếu sáng. Trong đó, cán bộ, hội viên CCB đóng góp trên 650 triệu đồng; số còn lại từ nguồn xã hội hóa và vận động người dân, Mạnh Thường Quân.

Chủ tịch Hội CCB huyện Chu Xuân Toàn cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt thôn, làng để cán bộ, hội viên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình. Tiếp đến, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu làm trước để mọi người làm theo. Đèn điện chiếu sáng, camera quan sát được lắp đặt dọc các trục đường, nhất là ở những “điểm đen” về tai nạn giao thông và những đoạn đường vắng, nơi thanh niên hay tụ tập. Mỗi thôn, làng lắp một chiếc kẻng để thông báo hội họp hoặc báo động khi có trộm cắp, thiên tai, hỏa hoạn”.

Cùng với xây dựng mô hình, Hội đã lựa chọn 37 cán bộ, hội viên tham gia 5 tổ tự quản an toàn giao thông tại 5 xã, thị trấn; chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB các xã, thị trấn đăng ký, nhận và quản lý 29 đường liên thôn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... “Hiệu quả từ mô hình và các giải pháp trên đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các tai tệ nạn cũng như kéo giảm số vụ vi phạm liên quan đến mất an toàn giao thông; qua đó góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới”-ông Toàn thông tin.

Tương tự, Hội CCB huyện Ia Grai cũng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tự nguyện hiến đất, góp công, hiến kế, góp tiền làm đường giao thông nông thôn để việc đi lại thuận tiện, dễ dàng. Từ năm 2019 đến nay, Hội đã vận động hội viên và người dân hiến 249.213 m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và trên 5.000 ngày công làm đường giao thông, các công trình phục vụ dân sinh; đóng góp kinh phí lắp đặt điện chiếu sáng 40 km đường làng.

Còn tại huyện Đức Cơ, căn cứ vào tình hình thực tế, một số cơ sở Hội đã triển khai các hình thức phù hợp. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB xã Ia Kla triển khai mô hình “Cổng trường an toàn” nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường Tiểu học Ngô Mây và THCS Nguyễn Du. Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Đức Duy cho biết: 2 trường này nằm trên trục đường chính, phương tiện qua lại thường xuyên nên dễ gây ùn tắc vào giờ cao điểm. Hội đã chỉ đạo 5 chi hội, phân công hội viên duy trì lịch trực từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần tại 2 cổng trường để chỉ dẫn, sắp xếp nơi để xe của phụ huynh khi đưa, đón con tại cổng trường; hướng dẫn học sinh đi qua đường vào cổng trường nhằm đảm bảo an toàn.

“Việc làm này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh đánh giá cao. Bắt đầu từ năm học 2022-2023, Hội chỉ duy trì lịch trực vào sáng thứ hai hàng tuần, vì sau một thời gian triển khai mô hình, ý thức của người dân, phụ huynh, học sinh trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông nơi cổng trường đã dần đi vào nền nếp”-ông Duy nói.

Ngoài ra, các cấp Hội CCB trong tỉnh còn xây dựng, duy trì các mô hình tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: “Đoạn đường CCB tự quản”, “Hội viên tự quản”, “Tổ cứu nạn”; “Đoạn đường do CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông”... Đồng thời, cử hàng ngàn hội viên trung kiên tham gia vào các tổ tự quản đảm bảo an toàn giao thông tại xã, tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng để kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết các vướng mắc tại cơ sở và tham gia tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng yếu, các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: Hàng năm, các cấp Hội tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết bản thân, gia đình không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mỗi cán bộ, hội viên tích cực, gương mẫu trong phong trào xây dựng “Văn hóa giao thông”, coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh và hội viên CCB gương mẫu. Hàng năm, có trên 90% hội viên gương mẫu và 85% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh.