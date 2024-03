Chiều 5-3, Đoàn công tác Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và PTNT) do ông Nguyễn Hữu Thiện-Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại Gia Lai.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến cuối năm 2023, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh là 649.996,84 ha. Trong đó, rừng tự nhiên 478.687,09 ha; rừng trồng 156.422,33 ha và rừng trồng chưa thành rừng 14.887,42 ha, tỷ lệ che phủ rừng 40,95% và tỷ lệ che phủ chung đạt 47,33%.

Thời gian qua, công tác bảo vệ và PCCCR còn gặp nhiều khó khăn do áp lực về dân số ở các vùng có rừng, dân di cư tự do từ nơi khác đến chưa kiểm soát chặt chẽ dẫn đến nhu cầu về đất ở và đất sản xuất tăng. Bên cạnh đó, rừng giáp ranh có địa hình hiểm trở. Đặc biệt, lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị còn thiếu, chế độ đãi ngộ thấp, phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê hiện nay do UBND các xã quản lý lớn…

Thông tin từ cơ quan chuyên môn, từ ngày 11-12-2023 đến ngày 29-2-2024, các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện, bắt giữ 57 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Tang vật, phương tiện vi phạm gồm 63,763m3 gỗ tròn, xẻ thuộc nhóm thông thường và một số lâm sản khác; 7 xe ô tô, 19 xe công nông, 15 xe máy và một số công cụ khác. Cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 27 vụ, phạt tiền 174 triệu đồng, tang vật tịch thu gồm 9,338m3 gỗ tròn, xẻ thông thường và một số lâm sản khác, 2 xe công nông, 1 xe máy và 5 máy cưa, xử lý hình sự 2 vụ, hiện đang xác minh, xử lý 28 vụ.

Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm đã kiểm tra địa bàn tại một số đơn vị quản lý như Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra. Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Thiện-Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm đánh giá cao công tác bảo vệ và PCCCR của các lực lượng chức năng và chủ rừng trong mùa khô 2023-2024 khi đã xây dựng các phương án rõ ràng, công tác trực, xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát thực hiện khá tốt. Ông Nguyễn Hữu Thiện cũng nhấn mạnh: Theo dự báo của cơ quan chuyên môn hiện nay diễn biến thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu rất khó lường. Vì vậy, trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng của tỉnh thường xuyên theo dõi, cảnh báo sớm cho nhân dân biết cấp dự báo cháy rừng để sẵn sàng ứng phó. Tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ ở những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao nhằm phát hiện xử lý kịp thời. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt công tác bảo vệ và PCCCR. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của địa phương, đơn vị chủ rừng tham mưu cấp có thẩm quyền sớm sửa đổi, ban hành những chính sách phù hợp với thực tế hiện nay.