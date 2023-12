Cử tri huyện Chư Pưh phản ánh nhiều vấn đề về đời sống

(GLO)- Trong tháng 11-2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, trốn ra nước ngoài; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, được UBND tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao.