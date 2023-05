Công an TP. Pleiku truy tìm ông Nguyễn Văn Thạnh liên quan tố giác tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa phát đi thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1982, trú tại tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku) để làm rõ tố giác tội phạm về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra truy tìm ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 15-2-1982); quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo: không; số chứng minh nhân dân: 230590736, do Công an tỉnh Gia Lai cấp; quê quán: xã Mỹ Nhơn, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; nơi đăng ký thường trú: 29/17 Phan Bội Châu, tổ 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku.

Họ tên cha: Nguyễn Long; họ tên mẹ: Trần Thị Bán; họ tên vợ: Nguyễn Thị Phương.

Đặc điểm nhận dạng: Sẹo chấm cách 1 cm trên sau cánh mũi trái.

Hiện ông Nguyễn Văn Thạnh không rõ đang ở đâu. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm ông Thạnh phục vụ giải quyết tố giác tội phạm theo quy định. Đồng thời, đề nghị Công an huyện An Nhơn (tỉnh Bình Định) phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy ông Nguyễn Văn Thạnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku (số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại: 02693.821.625 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng).