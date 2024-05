Công an TP HCM bắt thêm 11 đồng phạm của bà chủ Công ty Quang Thuận

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Anh Khả (SN 1982, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tiền tiêu, nam thanh niên ở Thái Nguyên đã vờ mua xe ô tô rồi xuống Hà Nội xem, xin đi thử sau đó cướp luôn phương tiện. Người này bị công an tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.

(GLO)- Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Hôm ngày 11/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành giả danh nhân viên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee để gọi điện lừa đảo.

(GLO)- Ngày 10-5, UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.

Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt kẻ dùng tuýp sắt vô cớ đánh vào đầu nhiều phụ nữ, khiến 1 người tử vong; chuyển hồ sơ, xử lý về hành vi giết người.

Ngày 10.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh), để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.