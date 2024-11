Công an tỉnh Gia Lai truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ giết người ở Ia Pa

(GLO)-Sáng 3-11, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Trần Sơn (trú tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.