Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại vụ án Dương Văn Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Krông Pa: Xe máy va chạm với xe đạp làm 1 phụ nữ tử vong (GLO)- Vào khoảng 8 giờ ngày 9-7, trên tuyến quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp khiến 1 phụ nữ tử vong.

Bộ Công an thông tin nguyên nhân bắt 2 bị can Trương Huy San, Trần Đình Triển Cơ quan An ninh điều tra xác định 2 bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại vụ án Đặng Thái Bình có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại trong vụ án Đặng Thái Bình có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đê Ar tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Thọ (SN 1990, trú tại xã Đê Ar, huyện Mang Yang), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đê Ar về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá gần 40 tỷ đồng (GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Sê triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet gần 40 tỷ đồng do Lê Phước Tiến (SN 1978, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) cầm đầu.

Công an tỉnh Gia Lai truy nã vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát lệnh truy nã đối với vợ chồng Lương Minh Thạch và Trần Thị Ánh Hồng (trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ trung tá công an bị hành hung đến lún sọ Khi đang đi xe máy trên đường, một nữ trung tá công an ở Bình Định bị người đàn ông dùng búa hành hung dẫn đến bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Công an Gia Lai và Quảng Ngãi vây bắt nhóm nghi phạm chém người Ngày 8-7, theo Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Trạm CSGT Đức Phổ đã phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Công an huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) bắt nhóm nghi phạm có hành vi chém người gây thương tích ở tỉnh Gia Lai chạy trốn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân ban đầu người vợ đầu độc chồng và 3 người thân ở Đồng Nai bằng Xyanua Tại cơ quan công an, Bích trả lời rõ ràng, lạnh lùng việc đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua vì mâu thuẫn trong cuộc sống.

Đak Đoa: Khởi tố 2 đối tượng cá độ bóng đá (GLO)- Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can: Nguyễn Ba Linh (SN 1997) và Đoàn Ngọc Thuỷ (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hà Nội: Giả danh công an, lừa đảo cấp sổ đỏ đối với các thửa đất lấn chiếm Nguyễn Thị Thùy Hương tự giới thiệu là cán bộ công an, có thể xin được hợp đồng cung cấp thực phẩm giò, chả vào bếp ăn của Bộ Công an, xin cấp sổ đỏ đối với các thửa đất lấn chiếm.

Giải cứu hai thiếu niên bị lừa đưa sang Campuchia Đang trên đường di chuyển ngang qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, 2 thiếu niên bị lừa bán qua Campuchia và đã được Công an Đồng Nai giải cứu.

Giả danh công an để lừa đảo 'chạy trường' cảnh sát Ngày 6/7, VKSND huyện Yên Định (Thanh Hoá) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Khởi (SN 1993), trú tại thôn Tam Đồng, xã Định Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bắt cựu cán bộ ngân hàng trốn truy nã 7 năm Lợi dụng là cán bộ ngân hàng tại Quảng Ninh, Lê Thị Hợi đã làm giả tài liệu, con dấu chiếm đoạt tài sản của các bị hại hơn 12 tỉ đồng.

Chư Prông: Nhiều cán bộ bị truy tố do sai phạm liên quan đến công tác bồi thường tái định cư (GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can liên quan đến sai phạm trong công tác đền bù tại dự án thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn ở Quảng Trị Nguyễn Xuân Thiện mở một tài khoản cá độ bóng đá qua mạng, chia nhỏ thành nhiều tài khoản khác nhau, tổ chức cho hàng trăm người trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đánh bạc với số tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Bị lừa gần 11 tỷ đồng khi tham gia 'quỹ' đầu tư chứng khoán Một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo số tiền gần 11 tỷ đồng khi tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng, chỉ vì ham lợi nhuận cao.

Xem thêm