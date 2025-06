Công an thị trấn Chư Ty mạnh tay trấn áp tội phạm

(GLO)- Sau khi giải thể Công an cấp huyện, Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đóng vai trò chủ lực trong đấu tranh trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở và đã lập nhiều chiến công, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Sau khi Công an huyện Đức Cơ giải thể, Công an thị trấn Chư Ty là một trong những đơn vị được Công an tỉnh quan tâm phân bổ lực lượng với 14 cán bộ, chiến sĩ. Trong số này có 2 điều tra viên kỳ cựu thuộc quản lý trực tiếp của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Tuy có sự thay đổi, song Công an thị trấn Chư Ty đã chủ động khắc phục khó khăn để công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm được diễn ra xuyên suốt, liên tục và hiệu quả.

Trung tá Hoàng Văn Nam-Phó Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-cho hay: “Với việc được bố trí điều tra viên, chúng tôi có thể kịp thời xử lý vụ việc ngay từ cơ sở theo đúng trình tự, đảm bảo hoạt động tố tụng. Do sâu sát với cơ sở nên khi tiếp nhận tin báo, các điều tra viên có thể nhanh chóng khoanh vùng, truy xét, làm rõ đối tượng, phá án thành công”.

Đối tượng Hoàng Thanh Văn cùng số ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Văn Tú

Thời gian qua, Công an thị trấn Chư Ty đã chủ động triển khai trấn áp các loại tội phạm phát sinh như: trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích… Từ ngày 1-3 đến nay, đơn vị đã triệt phá 4 vụ án, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến các hành vi trên.

Nổi bật như việc bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại tổ 1 vào ngày 28-4. Qua test nhanh, lực lượng Công an xác định cả 6 đối tượng liên quan đều dương tính với ma túy. Trong đó, đối tượng Hoàng Thanh Văn (SN 1993, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) có hành vi tàng trữ hơn 16 gram ma túy đá.

Hoặc như việc bắt giữ 2 đối tượng Kpuih Bình (SN 2003) và Kpuih Hạo (SN 2006, cùng trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, ngày 15-4, Bình và Hạo rủ nhau đến khu vực sân vận động huyện Đức Cơ để trộm cắp. Tại đây, khi phát hiện chị N.T.A.T. (SN 1985, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Ty) phơi hạt điều nhưng không có người trông coi, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trộm cắp 140 kg hạt điều mang bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, ngày 15-3, Công an thị trấn Chư Ty nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền ở khu vực bến xe huyện Đức Cơ. Đơn vị đã triển khai lực lượng kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức bài phỏm ăn tiền gồm: Huỳnh Văn Lưỡng (SN 1969, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ), Nguyễn Trí Dũng (SN 1977, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Mai Văn Thanh (SN 1981, trú tại thị trấn Chư Prông) và Phùng Nghĩa Tùng (SN 1978, trú tại xã Ia Krêl).

Trên chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ hơn 17 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ trên người các đối tượng hơn 8 triệu đồng.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ điều tra khu vực 4 của Công an tỉnh; đồng thời bám sát cơ sở nhằm chủ động các phương án phòng-chống tội phạm, duy trì các tổ tuần tra hàng đêm khép kín địa bàn, vận động quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm.

Ngoài việc đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh, đơn vị sẽ tập trung xử lý tình trạng các thanh-thiếu niên điều khiển xe máy càn quấy, có biểu hiện gây rối để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Trung tá Nam nhấn mạnh.

Công an thị trấn Chư Ty được Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: Văn Tú

Với những thành tích xuất sắc trong phá án, từ ngày 1-3 đến nay, Công an thị trấn Chư Ty đã 2 lần được Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng đột xuất. Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: “Công an thị trấn Chư Ty đã rất chủ động trong đấu tranh trấn áp tội phạm ở địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, Công an thị trấn đã phát huy tốt năng lực của các tổ an ninh trật tự tại cơ sở.

Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành khen thưởng, biểu dương những thành tích đó và đề nghị đơn vị tiếp tục nỗ lực, phát huy nhằm xây dựng địa bàn ổn định về an ninh trật tự”.