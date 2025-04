Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thanh Văn (SN 1993, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 28-4, Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) phối hợp với Tổ điều tra khu vực 4 (Công an tỉnh) phát hiện Văn và 5 đối tượng nghi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 căn nhà ở tổ 1, thị trấn Chư Ty. Qua test nhanh, lực lượng Công an xác định cả 6 đối tượng dương tính với ma túy.

Hơn 16 gam ma túy đã được thu giữ của đối tượng Văn. Ảnh: Anh Tú

Qua khám xét trong phòng ngủ của căn nhà, lực lượng Công an phát hiện 1 túi nilon và 2 đoạn ống hút hàn kín 2 đầu bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Đồng thời, Văn đã tự giác giao nộp thêm 1 gói nilon mà đối tượng khai là ma túy đá cất giấu trong túi áo khoác ở phòng khách.

Tại cơ quan Công an, Văn khai nhận đã mua số ma túy này của 1 đối tượng tại tỉnh Kon Tum về Đức Cơ sử dụng. Bước đầu xác định tổng số ma túy thu giữ trong vụ việc có khối lượng hơn 16 gam.

Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Đức Cơ đã thưởng nóng cho Công an thị trấn Chư Ty. Ảnh: Anh Tú

Được biết, đây là một trong những vụ bắt ma túy có khối lượng lớn trên địa bàn huyện Đức Cơ. Do đó, trong ngày 29-4, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ đã thưởng nóng nhằm chúc mừng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy của Công an thị trấn Chư Ty.