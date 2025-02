Công an thị trấn Chư Ty: Lá cờ đầu trong phong trào vì an ninh Tổ quốc

(GLO)- Với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong các mặt công tác, Công an thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Năm 2024, đơn vị được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Các mắt camera an ninh được kết nối với hệ thống máy chủ đặt tại trụ sở Công an thị trấn Chư Ty tạo thuận lợi trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: R.H

Thị trấn Chư Ty có 3.655 hộ với hơn 16 ngàn khẩu sinh sống tại 8 làng, tổ dân phố. Những năm trước, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an thị trấn Chư Ty đã tham mưu giúp Đảng ủy, UBND thị trấn triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung xử lý tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó, Công an thị trấn thường xuyên tổ chức gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn, yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật. Đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị cơ sở để nắm bắt thông tin, giáo dục, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm. Ngoài ra, Công an thị trấn tuyên truyền, vận động và yêu cầu 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả cao, Công an thị trấn Chư Ty chọn các làng, tổ dân phố trọng điểm xây dựng các mô hình như: “Camera an ninh”, “Liên kết các nhóm họ làng Trol Đeng đảm bảo ANTT”, “Cổng trường an toàn giao thông”... Các mô hình này đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các mắt camera an ninh được lắp đặt tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Chư Ty. Ảnh: R.H

Trung tá Nguyễn Duy Phong-Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-cho hay: Từ nguồn kinh phí của UBND thị trấn và nguồn vận động xã hội hóa, đơn vị đã lắp đặt 54 mắt camera tại các khu vực trọng điểm, giao lộ, khu dân cư và chợ. Tổng kinh phí lắp đặt là 270 triệu đồng.

Mô hình “Camera an ninh” đã mang lại hiệu quả trong việc phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Từ khi triển khai, mô hình đã giúp làm rõ 3 vụ tai nạn giao thông và 2 vụ trộm cắp xe máy, đồng thời phát hiện và nhắc nhở nhiều trường hợp thanh-thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT.

Còn ông Puih Hiơng-Trưởng thôn Trol Đeng thì chia sẻ: Thời gian qua, hệ thống chính trị thôn đã phối hợp chặt chẽ với Công an thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để bà con nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phương thức hoạt động của tội phạm để tự phòng ngừa. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên. Tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm.

Theo thống kê của Công an thị trấn Chư Ty, năm 2024, trên địa bàn xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự, giảm 10 vụ so với năm 2023; 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 75%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Cũng trong năm 2024, đơn vị phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xã hội 6 vụ/18 đối tượng với số tiền hơn 27 triệu đồng. Đồng thời, vận động người dân giao nộp 2 khẩu súng hơi cồn và 4 vũ khí thô sơ; vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Với những thành tích trên, Công an thị trấn Chư Ty được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024.

Trung tá Nguyễn Duy Phong thông tin thêm: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 979/KH-CAT-PV01 ngày 15-9-2021 của Giám đốc Công an tỉnh và các văn bản chỉ đạo về đảm bảo ANTT. Đồng thời, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, UBND thị trấn các kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về ANTT theo thẩm quyền. Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.