Công an huyện Mang Yang: 127 tập thể và cá nhân được khen thưởng

(GLO)- Ngày 10-1, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Thượng tá Y Mai Anh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, chỉ huy các Đội nghiệp vụ, lãnh đạo Công an các xã, thị trấn...

Năm qua, Công an huyện bám sát các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để triển khai hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, không để các đối tượng kích động chống phá, gây rối bạo loạn hình thành các “điểm nóng” về an ninh chính trị, không để xảy ra tình hình phức tạp, tội phạm băng, ổ nhóm, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 77,5%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90%.

Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường được đẩy mạnh. Các phong trào, mô hình vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đẩy mạnh, đã vận động giao nộp 154 súng độ chế các loại. Công an huyện đã triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đạt và vượt chỉ tiêu cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực, trong năm xây dựng mới 6 mô hình về an ninh trật tự. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt theo kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Mặt khác, Công an huyện đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, gắn với đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế để góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

Dịp này, Công an huyện Mang Yang đã công bố các quyết định thi đua khen thưởng. Theo đó, có 127 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc năm 2023” và được khen thưởng ở các danh hiệu thi đua khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ngoài việc đánh giá cao các mặt công tác đã đạt được trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng lưu ý: Năm 2024, Công an huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm về trật tự xã hội; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm băng nhóm, hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tệ nạn xã hội khác, nhất là cờ bạc trong dịp Tết. Phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Trưởng Công an huyện Y Mai Anh đã cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, chính quyền địa phương góp phần giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời động viên các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn triển khai kịp thời và hiệu quả chương trình công tác năm 2024, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, địa phương,