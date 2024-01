Công an huyện Kông Chro triển khai chương trình công tác công an năm 2024

(GLO)- Sáng 10-1, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2024.

Năm 2023, Công an huyện Kông Chro tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện đông người gây mất ANCT; không để xảy ra tội phạm băng nhóm, có tổ chức, hoạt động phức tạp, tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

Công an huyện luôn tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, cụ thể: Giảm 3 vụ, giảm 6 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Tập trung thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành chiến dịch thu nhận, cấp căn cước công dân cho công dân đủ tuổi; triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Lực lượng Công an huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong từng thời điểm, địa bàn. Theo đó, đã phát hiện 1.993 trường hợp vi phạm, tăng 318 trường hợp so với năm 2022.

Trên địa bàn xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ tai nạn giao thông, giảm 14 người chết, tăng 1 người bị thương. Làm hư hỏng 5 xe ô tô, 14 xe mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 534,5 triệu đồng, khởi tố 4 vụ 5 bị can xử lý theo quy định.

Năm 2024, Công an huyện quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác Công an theo hướng “Thực chất, bài bản hơn”; tiếp tục thống nhất, huy động sức mạnh của toàn lực lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Kông Chro tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 11 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc “ năm 2023.