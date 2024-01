Công an Gia Lai liên tiếp lập thành tích trong 15 ngày đầu ra quân

(GLO)- Trong 15 ngày đầu cao điểm, lực lượng Công an Gia Lai đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, trong 15 ngày đầu ra quân, Công an Gia Lai điều tra làm rõ 13/14 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 92,9%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Nổi bật, Công an Gia Lai đã bắt giữ đối tượng thực hiện 19 vụ trộm tại địa bàn TP. Pleiku và các tỉnh Kon Tum, Thanh Hóa và TP. Đà Nẵng; triệt phá 7 tụ điểm cờ bạc, mại dâm; bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép 100 kg pháo; bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; làm rõ 21 vụ, 25 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy... Đặc biệt, Công an Gia Lai vừa bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Cùng với tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thông qua 136 buổi tuyên truyền tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học với hơn 32.000 lượt người tham gia; gọi hỏi, răn đe hơn 1.300 đối tượng hình sự, kinh tế, thanh thiếu niên càn quấy; vận động hơn 8.500 trường hợp ký cam kết chấp hành Luật GTĐB; vận động thu hồi 28 súng tự chế, 6 công cụ hỗ trợ, 24 vũ khí thô sơ. Trong 15 ngày đầu của cao điểm, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh lập biên bản gần 3.400 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 3.100 trường hợp với số tiền 2,4 tỉ đồng.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng Công an, tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm 6,67%, không để xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông được kéo giảm 2 chỉ số so với liền kề, được Bộ Công an biểu dương về những thành tích đã đạt được trong 15 ngày đầu cao điểm và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng.