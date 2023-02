Công an huyện Chư Păh liên tiếp lập chiến công

Tin liên quan Đối tượng trộm cắp 4 pho tượng phật tại chùa Bửu Minh sa lưới

Ngày 25-1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), khi không khí đón chào năm mới vẫn còn rộn ràng thì các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Păh đã lên đường làm nhiệm vụ đột xuất. Theo đó, đơn vị nhận được thông tin: Vào 23 giờ 50 phút cùng ngày, tại nhà ông L. (làng Vân, thị trấn Ia Ly), một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà khống chế con gái ông để đe dọa gia đình phải đưa tài sản. Sau khi lấy được tiền, vàng, đồng hồ và điện thoại (trị giá hơn 20 triệu đồng), đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Công an thị trấn Ia Ly tổ chức xác minh. Với quyết tâm cao và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, Công an huyện đã bắt giữ Rơ Châm Phăm (SN 1999, trú tại làng Vân, thị trấn Ia Ly) khi đối tượng đang trốn tại nhà và thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.

Tiếp đó, vào ngày 28-1, Công an huyện Chư Păh nhận được đơn trình báo của Trụ trì chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 4 bức tượng Phật. Trong khi vụ việc đang được điều tra thì ngày 2-2, Công an huyện lại tiếp tục nhận được tin báo về việc chùa Quảng Đức (xã Nghĩa Hưng) bị kẻ gian đột nhập, phá hòm công đức để trộm toàn bộ số tiền bên trong. Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện-thông tin: Với quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động toàn bộ lực lượng tập trung điều tra, truy xét. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Pleiku và các huyện lân cận tích cực phối hợp, hỗ trợ Công an Chư Păh mở rộng phạm vi rà soát, bắt giữ đối tượng gây án.

Sáng 4-2, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên đã đến động viên và thưởng 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Păh. Tại buổi trao thưởng, ông Nay Kiên chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện khi đã vượt qua những khó khăn để nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án. Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được tin báo của Trụ trì chùa Quảng Đức, Công an huyện Chư Păh đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc phường Yên Thế, TP. Pleiku. Tại Cơ quan Điều tra, Sơn khai nhận thêm: Trong thời gian từ tháng 12-2022 đến cuối tháng 1-2023, lợi dụng thời điểm đêm khuya, đối tượng đã dùng máy cưa sắt để phá và trộm tiền trong hòm công đức. Thời điểm bị bắt, đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện Chư Păh.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 ngày sau khi nhận được đơn trình báo của Trụ trì chùa Bửu Minh, vào lúc 19 giờ ngày 3-2, Công an huyện Chư Păh đã bắt giữ Võ Xuân Định (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) là đối tượng gây ra vụ trộm 4 bức tượng Phật. Tại Cơ quan Điều tra, Định khai nhận: Vào khoảng 0 giờ ngày 28-1, đối tượng điều khiển xe máy gắn giá sắt sau yên đi từ nhà đến chùa Bửu Minh. Khi đến gần chùa, Định đi bộ qua vườn chè, phát hiện cửa sổ của tòa nhà tăng mở nên leo vào trong lấy đi 1 tượng Bổn sư bằng đồng mang ra để trên giá sắt xe máy. Sau đó, đối tượng quay vào lấy 2 tượng Bổn sư bằng gỗ hương, đôn của các bức tượng và tiếp tục lên tầng 2 ngôi chùa lấy 1 tượng A Di Đà bằng gỗ mít đưa về cất giấu tại nhà. Qua đấu tranh mở rộng được biết, Định có thời gian học tập ở TP. Hồ Chí Minh và có ý định đi tu. Sau đó, đối tượng về xã Biển Hồ (TP. Pleiku) mua đất xây dựng một căn nhà và sắm các vật thờ tự để tu tại gia.