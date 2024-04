Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 569/TB-VPCQCSĐT-Đ2 về tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Chiều 8-4, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tuyên dương, thưởng nóng cho Công an huyện Đăk Pơ 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra ngày 20-3 tại thôn 4, xã An Thành.