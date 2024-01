Chuyến công tác châu Âu của Thủ tướng thành công trên nhiều phương diện

(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 124/UBND-KGVX về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

(GLO)- Ngày 19-1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ ra mắt cuốn sách lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020.