Chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông trong mùa thu hoạch cà phê

Để phòng ngừa tai nạn, Công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 4.700 xe công nông, xe máy kéo nhỏ. Vào mùa thu hoạch, người dân chủ yếu sử dụng phương tiện này vận chuyển cà phê. Để đảm bảo TTATGT, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân. Trong đó, tập trung khuyến cáo người dân không được chở người trên thùng xe; không chở hàng quá khổ; phải lắp đặt đèn chiếu sáng, dán phản quang cho phương tiện. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, nhắc nhở, xử lý đối với chủ xe công nông, xe máy kéo không chấp hành quy định về TTATGT. Bên cạnh đó, hiện nay, lượng nhân công từ các địa phương khác đến địa bàn huyện để thu hái cà phê khá lớn. Những lao động này chủ yếu sử dụng xe máy để đi làm. Để đảm bảo TTATGT, Công an huyện đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cán bộ Công an huyện Chư Sê tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chở người trên thùng xe công nông. Ảnh: R.H

Anh Siu Khó (làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) chia sẻ: Gia đình anh có 3 sào cà phê. Anh thường sử dụng xe công nông để chuyển chở cà phê, phân bón. Được lực lượng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, nhắc nhở nên anh luôn chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là không chở người trên thùng xe và chở hàng quá khổ. “Ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn giao thông, tôi sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người thân không chở người trên thùng xe”-anh Khó cho hay.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Chư Sê đã tổ chức 162 lượt tuyên truyền bằng xe loa lưu động về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan tại các tuyến đường trọng điểm. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng, cơ sở tôn giáo với khoảng 10.864 người tham gia; yêu cầu 30 lượt tài xế ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải; yêu cầu các chủ xe công nông cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Công an huyện Chư Păh tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: R.H

Vào thời điểm này, khi lưu thông trên các tuyến đường tại huyện Chư Păh, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe công nông chở nông sản tham gia giao thông. Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho hay: Toàn huyện có khoảng 1.700 xe công nông, xe máy kéo nhỏ. Vào mùa thu hoạch cà phê, người dân thường chở hàng quá khổ. Để đảm bảo TTATGT, Công an huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại các thôn, làng, tổ dân phố. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường vào khung giờ cao điểm để kịp thời nhắc nhở các chủ phương tiện. Trường hợp phát hiện phương tiện vi phạm, đơn vị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đơn vị cũng nắm danh sách và tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT đối với các cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn.

“Đơn vị cũng phối hợp tổ chức cấp phát và dán phản quang trên xe công nông, xe máy kéo để giúp người đi đường dễ dàng nhận biết phương tiện từ xa, nhất là vào ban đêm. Ngoài ra, từ tháng 6-2024 đến nay, đơn vị tổ chức 72 lượt tuyên truyền tại các thôn, làng, tổ dân phố với khoảng 10.800 lượt người tham gia; phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) hỗ trợ dán phản quang miễn phí cho hơn 200 xe công nông, xe máy kéo nhỏ. Nhờ vậy, ý thức của người dân được nâng lên, tình hình TTATGT trên địa bàn được đảm bảo, không có tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông, xe máy kéo nhỏ”-Trung tá Dung thông tin thêm.