Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp, làm việc với CNN quốc tế tại Singapore

(GLO)- Chiều 28-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu Kênh truyền hình CNN quốc tế tại Singapore do bà Jocelyn Kang - Giám đốc Tài chính của kênh làm trưởng đoàn.

Cùng tiếp, làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng và cảm ơn Đoàn đại biểu Kênh truyền hình CNN đã dành thời gian đến thăm, làm việc với tỉnh Gia Lai nhân dịp tham dự sự kiện Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Gia Lai được hình thành trên cơ sở kết nối không gian giữa cao nguyên và duyên hải, sở hữu nhiều lợi thế phát triển kinh tế và du lịch khi có cả rừng và biển.

Tỉnh cũng định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, hướng tới thị trường quốc tế. Năm 2026, Gia Lai vinh dự được đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) chụp hình với Đoàn đại biểu Kênh truyền hình CNN quốc tế tại Singapore. Ảnh: Đức Hải

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Gia Lai có rất nhiều câu chuyện để kể, song mới chỉ được mọi người trong nước biết đến còn trên thế giới vẫn còn khá hạn chế.

Tỉnh đang tập trung xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến lý tưởng và đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để thu hút các doanh nghiệp, du khách quốc tế đến với địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn ký kết hợp tác truyền thông với CNN. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá CNN là một kênh truyền thông quốc tế uy tín, có sức ảnh hưởng lớn và khả năng quảng bá hình ảnh du lịch tới khán giả toàn cầu.

Vì vậy, tỉnh Gia Lai mong muốn được ký kết hợp tác với CNN để quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cũng như những tiềm năng, thế mạnh ở địa phương và đem những câu chuyện thú vị về Gia Lai ra thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Bà Jocelyn Kang - Giám đốc tài chính Kênh truyền hình CNN quốc tế tại Singapore cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và dành thời gian tới tiếp, làm việc với đoàn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, bà cũng đánh giá cao về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đặc biệt, tỉnh có nhiều câu chuyện để kể đến khán giả quốc tế. CNN cũng rất quan tâm và vinh dự khi được hợp tác cùng với tỉnh Gia Lai để giới thiệu, quảng bá thông qua những câu chuyện về cảnh quan thiên nhiên đẹp, du lịch bền vững, du lịch xanh với mục tiêu trước mắt là nâng nhận diện du lịch của tỉnh trong mắt du khách quốc tế.

Bà Jocelyn Kang - Giám đốc Tài chính Kênh truyền hình CNN quốc tế tại Singapore đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Cùng với du lịch, bà Jocelyn Kang cũng cho rằng, Gia Lai có rất nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Với sự chào đón nồng hậu của tỉnh, phía Đoàn CNN sẽ quay trở lại để tìm hiểu kỹ hơn về vùng đất và con người Gia Lai cũng như để ký kết hợp tác truyền thông.