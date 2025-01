Chư Sê vững tin bước vào năm mới

(GLO)- Chiều 22-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đoàn công tác gồm lực lượng Hiến binh, Công an tỉnh Ratanakiri, Công an tỉnh Stung Treng, Trạm liên hợp, Hải quan cửa khẩu và Đồn Công an cửa khẩu Oyadav (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh Gia Lai.