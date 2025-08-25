Danh mục
Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, tặng quà các gia đình chính sách

NGÔ SƯƠNG
HOÀNG VŨ
(GLO)- Ngày 25-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại các xã phía Đông của tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp trao quà cho các thương binh: bà Nguyễn Thị Hoa (ở thôn Vạn Phước Đông, xã Phù Mỹ Nam), ông Nguyễn Thanh Xuân (ở thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ), ông Trần Văn Hạt (ở thôn Trà Lương, xã Phù Mỹ Tây), ông Nguyễn Lãnh (ở thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc), bà Nguyễn Thị Liễn (ở thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), ông Văn Bá Hùng (ở thôn Chánh Trực, xã Phù Mỹ Đông) và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bảy (ở thôn Thái An, xã An Lương).

me-viet-nam-anh-hung-nguyen-thi-bay.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bảy (ở thôn Thái An, xã An Lương). Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục theo dõi và góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo những người có công, đảm bảo các gia đình chính sách được sống trong điều kiện ngày càng tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Thị Liễn (ở thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương). Ảnh: Hoàng Vũ
null