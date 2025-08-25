Danh mục
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà các gia đình chính sách

LỆ XUÂN
PHI LONG
(GLO)- Chiều 25-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, cựu tù chính trị và gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Canh Liên và Canh Vinh.

Tại xã Canh Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm các gia đình: ông Lê Văn Đung (thương binh), Đinh Văn Khum, Đinh Văn Lét, Đinh Văn Ngam và bà Đinh Thị Năm (người có công).

pct-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-bia-trai-tham-tang-qua-thuong-binh-le-van-dung-lang-ha-giao-xa-canh-lien.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) tặng quà cho thương binh Lê Văn Đung (ở làng Hà Giao, xã Canh Liên). Ảnh: Phi Long

Tại xã Canh Vinh, đoàn đã đến thăm gia đình các ông: Lỡ Bơ, Thái Đình Muộn, Nguyễn Cửu Long (cựu tù chính trị), Nguyễn Đức Hậu (bệnh binh), Phạm Văn Hữu (thương binh).

cac-thanh-vien-trong-doan-tham-hoi-tang-qua-tu-chinh-tri-thai-dinh-muon-sinh-nam-1939-thon-4-xa-canh-vinh.jpg
Các thành viên trong đoàn thăm hỏi, tặng quà cựu tù chính trị Thái Đình Muộn (ở thôn 4, xã Canh Vinh). Ảnh: Phi Long

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thương-bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hữu Quế mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

null