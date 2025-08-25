Danh mục
Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2025)

Đức, Tài, Tâm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Di sản quý cho thế hệ trẻ hôm nay

Thạc sĩ LÊ THỊ THU THẢO Trường Chính trị TP. Đà Nẵng

(GLO)- Tầm vóc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ ở những chiến công hiển hách, mà còn ở 3 giá trị đã kết tinh thành di sản tinh thần bất diệt: Đức - Tài - Tâm. Đó là ngọn đuốc soi sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 114 năm đã trôi qua kể từ ngày ông cất tiếng khóc chào đời, dấu ấn về “vị tướng huyền thoại” vẫn rạng ngời trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

dt1.png
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Đức - Tài - Tâm: Chân dung vĩ nhân của dân tộc

Trước hết, Đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỏa sáng như một tấm gương mẫu mực. Ông trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Từ những ngày đầu cách mạng, Võ Nguyên Giáp đã sống thanh bạch, giản dị, không màng danh lợi. Ngay cả khi đảm nhiệm cương vị Tổng Tư lệnh, ông vẫn được đồng đội trìu mến gọi là “anh Văn”. Phẩm chất ấy khiến nhân dân không chỉ kính trọng mà còn yêu thương ông.

dt2.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, năm 1954. Ảnh tư liệu

Tài của Đại tướng đã làm nên những trang sử lẫy lừng. Từ một thầy giáo dạy sử, ông trở thành vị Tổng Tư lệnh kiệt xuất, chỉ huy những chiến dịch bất hủ: Chiến dịch Biên giới 1950, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 thống nhất đất nước. Tư duy quân sự của ông kết hợp trí tuệ Việt Nam với nghệ thuật quân sự thế giới, lấy dân làm gốc, coi con người là yếu tố quyết định.

Trong bài viết Kỷ niệm thắng lợi Điện Biên Phủ đăng trên Báo Nhân dân ngày 7-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lời Bécna Phan: Đối với thực dân Pháp “đó vừa là thất bại chính trị nặng nề vừa là thất bại quân sự vô cùng thảm hại, vì đó là lần đầu tiên mà một cường quốc thực dân bị một nước thuộc địa đánh bại”.

Không dừng ở lĩnh vực quân sự, Đại tướng còn có tầm nhìn xa trong giáo dục, khoa học, văn hóa, để lại nhiều công trình nghiên cứu giá trị.

Song có lẽ, điều làm nên sự bất tử trong lòng dân tộc chính là Tâm của Đại tướng. Đó là trái tim nhân ái, nhân văn, luôn yêu thương đồng chí, đồng đội và nhân dân. Ông cho rằng, tất cả thắng lợi đều thuộc về nhân dân, do nhân dân mà có; lãnh đạo chỉ là người thay mặt nhân dân cầm quân. Dù ở cương vị nào, ông cũng quan tâm đến từng chiến sĩ, thương binh, đến cả em nhỏ vùng cao hay người dân nghèo khổ. Chính vì vậy, ông được gọi bằng cái tên đầy kính trọng và trìu mến: “Đại tướng của nhân dân”.

Ba giá trị Đức, Tài, Tâm đã hòa quyện, tạo nên chân dung vĩ nhân: một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách mẫu mực, một trái tim lớn của dân tộc Việt Nam.

Di sản tinh thần: Ngọn đuốc soi đường cho tuổi trẻ hôm nay

Đức, Tài, Tâm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là câu chuyện của lịch sử, mà còn là di sản tinh thần vô giá cho thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Từ Đức, người trẻ học được sự trung thực, bản lĩnh và lý tưởng sống. Trong xã hội nhiều biến động, khi những giá trị vật chất dễ làm con người sa ngã, tấm gương đạo đức của Đại tướng là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về sự kiên định với lẽ phải. Đại tướng từng nhấn mạnh: “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”. Đó là lời răn dạy sâu sắc với thanh niên hôm nay: muốn cống hiến cho đất nước, trước hết phải rèn nhân cách, giữ tâm trong sáng.

dt3.jpg
Trái tim nhân ái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gần gũi với thế hệ trẻ. Ảnh tư liệu

Từ Tài, thế hệ trẻ học được khát vọng vươn lên, ý chí làm chủ tri thức và công nghệ. Đại tướng khởi đầu là một thầy giáo bình thường, nhưng nhờ ham học, sáng tạo và quyết tâm, ông đã trở thành Tổng Tư lệnh kiệt xuất. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên càng cần học tập, nghiên cứu, đổi mới không ngừng, dám nghĩ, dám làm để đưa Việt Nam tiến kịp và vượt lên trong nhiều lĩnh vực.

Từ Tâm, người trẻ học được lối sống nhân văn, yêu thương, sẻ chia. Đại tướng từng nói: “Chiến thắng đòi hỏi sự táo bạo, nhưng không chấp nhận bất kỳ hành động phiêu lưu nào”, “Hạnh phúc lớn nhất của người cầm quân là được ở bên chiến sĩ trên chiến trường”. Lời dạy đó hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Thanh niên cần biết sống vì người khác, vì cộng đồng, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, nhân ái để xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp.

Có thể nói, di sản của Đại tướng là “kim chỉ nam” cho thanh niên Việt Nam; nhắc nhở rằng: một thế hệ chỉ thực sự trưởng thành khi biết nuôi dưỡng Đức, rèn luyện Tài và giữ trọn Tâm.

* * *

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi, nhưng Đức, Tài, Tâm của ông vẫn sống mãi cùng dân tộc. Tên tuổi của ông không chỉ được ghi trong sử sách, mà còn khắc sâu trong lòng hàng triệu người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Với tuổi trẻ hôm nay, học tập và noi gương Đại tướng không phải là lời hô hào chung chung, mà phải là hành động thiết thực: rèn đức, luyện tài, giữ tâm nhân ái để phụng sự Tổ quốc. Đó chính là cách trân trọng và tiếp nối di sản quý giá mà Đại tướng để lại cho muôn đời sau.

