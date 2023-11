Chư Sê quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-cho biết: Qua các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, các đối tượng gây án phần lớn là thanh niên. Các đối tượng này thường không có việc làm ổn định, lười lao động. Mặt khác, sự chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của người dân đã tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đơn cử, ngày 12-10 vừa qua, Công an huyện Chư Sê tiếp nhận tin báo về việc nhà anh N.V.C. (thôn 19, xã Ia Tiêm) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 điện thoại di động và 700 ngàn đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 12-10, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Rlan Xuyên (SN 2005, trú tại làng Lê Ngol, xã Ia Tiêm) và thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho gia đình anh C. Tại cơ quan Công an, Xuyên khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 10-10, khi đi ngang qua nhà anh C. thấy cửa sau không khóa nên đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Mới đây, Công an huyện Chư Sê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Duy (SN 2003, trú tại xã Al Bá, huyện Chư Sê) về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 23-10, anh N.C.B. (trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa xe ô tô đến tiệm rửa xe thuộc tổ 12 (thị trấn Chư Sê) để rửa. Sau khi rửa xe xong, anh B. phát hiện 1 lắc tay và 1 nhẫn vàng (trị giá khoảng 10 triệu đồng) để trong xe “không cánh mà bay”.

Nhận tin báo, Công an huyện đã khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Duy. Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận trong quá trình rửa xe thấy số tài sản trên nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc anh B. không chú ý, Duy đã ra tay lấy trộm.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai tuần tra, mật phục tại một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại các khu dân cư như: mô hình camera an ninh, ánh sáng an ninh, tổ tự quản an ninh trật tự.

Đồng thời, Công an huyện tiến hành rà soát, lập danh sách thanh-thiếu niên cá biệt, các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng liên quan đến ma túy, đối tượng tù tha để tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an và gia đình làm tốt công tác quản lý, giáo dục; gọi hỏi, răn đe phòng ngừa số đối tượng này thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và xã hội, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã làm rõ 13 vụ/15 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản (giảm 15 vụ, giảm 8 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022).