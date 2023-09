Chư Păh xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), trong 9 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã xử lý 1.991 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.