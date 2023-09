(GLO)- Ngày 19-9, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện ký kết phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đảm bảo tính mạng con người, lồng ghép các buổi lễ, bài giảng giáo lý đạo Phật đến tăng, ni, phật tử trên địa bàn.

Cùng với đó, phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện. Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai xây dựng các mô hình: “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa-an toàn” trọng tâm là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng Phật giáo trên địa bàn huyện.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông kết hợp với những điều răn dạy của đạo Phật trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến những kinh nghiệm hay, cá nhân điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ổn định trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra tại địa phương.