Chư Păh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2023

Hội nghị đánh giá, năm 2023 phần lớn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,01%, tăng 0,26% so với năm 2022. Tổng giá trị sản xuất 8.185 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 11,01% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, kinh tế-xã hội tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn huyện gieo trồng được 26.936,4 ha cây trồng các loại, đạt 99,6% so với kế hoạch huyện, tăng 0,56% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 106,811 tỷ đồng, đạt 108,64% kế hoạch, tăng 143,15% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,5 triệu đồng/năm, đạt 101% kế hoạch, tăng 6,31% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện giảm còn 7,16%, hộ cận nghèo còn 16,96%...



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như: giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; tình trạng mua bán lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra; trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Bên cạnh đó, một số phòng, ban, đơn vị chưa chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

Trong năm 2024, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng-chống cháy rừng, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; triển khai và hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện; triển khai, giải ngân kịp thời các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sản xuất, hoạt động của Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; tăng cường thu ngân sách địa phương.

Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, kế hoạch giảm nghèo; thực hiện các chính sách dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...