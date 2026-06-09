(GLO)- Bản tin có các thông tin: Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia; Chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường; Xã Ia Grai: Người dân đồng thuận hiến đất nâng cấp đường Cao Bá Quát; Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 tiền đạo người Brazil...