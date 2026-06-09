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Gia Lai ngày mới

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Chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường

Chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các thông tin: Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia; Chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường; Xã Ia Grai: Người dân đồng thuận hiến đất nâng cấp đường Cao Bá Quát; Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 tiền đạo người Brazil...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

+ Chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường

+ Xã Ia Grai: Người dân đồng thuận hiến đất nâng cấp đường Cao Bá Quát

+ Tiếp nhận 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân hoàn cảnh khó khăn

+ Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 tiền đạo người Brazil

+ Gia Lai tiếp nhận lô thiết bị hơn 2,3 tỷ đồng, khôi phục và tăng cường hệ thống “phạt nguội”

10:10

Nhịp sống hôm nay:

+ Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp sự cố sức khỏe khi đang đánh bắt trên biển

+ Vàng trong nước lao dốc không phanh, chỉ còn 145 triệu đồng/lượng

12:42

Sắc màu Việt: Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17-8

14:34

Sống khỏe: Bổ sung vitamin D3 và K2 như thế nào cho hợp lý?

15:59

Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào

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