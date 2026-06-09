Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổ chức lễ cầu siêu cho 3 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
+ Chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường
+ Xã Ia Grai: Người dân đồng thuận hiến đất nâng cấp đường Cao Bá Quát
+ Tiếp nhận 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân hoàn cảnh khó khăn
+ Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 tiền đạo người Brazil
+ Gia Lai tiếp nhận lô thiết bị hơn 2,3 tỷ đồng, khôi phục và tăng cường hệ thống “phạt nguội”
Nhịp sống hôm nay:
+ Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp sự cố sức khỏe khi đang đánh bắt trên biển
+ Vàng trong nước lao dốc không phanh, chỉ còn 145 triệu đồng/lượng
Sắc màu Việt: Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17-8
Sống khỏe: Bổ sung vitamin D3 và K2 như thế nào cho hợp lý?
Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào