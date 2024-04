(GLO)- Theo PLO, Cục An toàn thông tin cho biết, thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Sau 22 giờ gây án, 3 bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng tại H.Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối tháng 10.2023 đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an xác định trong số tang vật của vụ án có lượng lớn tiền giả, được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Sau khi ra tay sát hại dã man cô gái là nhân viên quán cà phê để cướp xe máy, xác định hung thủ đang trốn trong rừng chanh rộng 50 ha, 1.000 công an được Công an TP.HCM điều động tham gia truy bắt, buộc nghi phạm phải trả giá về hành vi của mình.

Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.