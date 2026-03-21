Cháy nhà ở Chư Sê khiến 2 bé gái tử vong

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột tử vong trong 1 căn nhà ở xã Chư Sê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 21-3, người dân xung quanh phát hiện đám cháy xảy ra tại 1 căn nhà cấp 4 ở thôn 5, xã Chư Sê nên trình báo lực lượng Công an.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 chị em ruột tử vong ở Chư Sê. Ảnh: Văn Quân

Công an xã Chư Sê đã cùng người dân và các đơn vị triển khai lực lượng dập tắt đám cháy. Khi kiểm tra bên trong phát hiện thi thể của 2 chị em ruột là cháu L. (SN 2021) và cháu T. (SN 2019).

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ 2 cháu đi làm xa không có mặt tại địa phương. 2 cháu ở cùng với bà tại căn nhà trên. Khi xảy ra vụ việc, bà của 2 cháu đã đi ra ngoài và khép cửa.

Bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi nhiều vật dụng. Ảnh: Văn Quân

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cùng Công an xã Chư Sê khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để xác minh làm rõ vụ việc.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Phạt nặng nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok.

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

