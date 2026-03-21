Cháy nhà ở Chư Sê khiến 2 bé gái tử vong

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột tử vong trong 1 căn nhà ở xã Chư Sê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 21-3, người dân xung quanh phát hiện đám cháy xảy ra tại 1 căn nhà cấp 4 ở thôn 5, xã Chư Sê nên trình báo lực lượng Công an.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 chị em ruột tử vong ở Chư Sê. Ảnh: Văn Quân

Công an xã Chư Sê đã cùng người dân và các đơn vị triển khai lực lượng dập tắt đám cháy. Khi kiểm tra bên trong phát hiện thi thể của 2 chị em ruột là cháu L. (SN 2021) và cháu T. (SN 2019).

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ 2 cháu đi làm xa không có mặt tại địa phương. 2 cháu ở cùng với bà tại căn nhà trên. Khi xảy ra vụ việc, bà của 2 cháu đã đi ra ngoài và khép cửa.

Bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi nhiều vật dụng. Ảnh: Văn Quân

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cùng Công an xã Chư Sê khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để xác minh làm rõ vụ việc.