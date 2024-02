Bốn thanh niên dùng bình xịt hơi cay cướp hơn 11.000 USD

Ngày 18-2, tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đắc Miền (24 tuổi, quê Thái Bình), Trần Đình Thuận (30 tuổi, quê Hưng Yên), Vũ Văn Long (29 tuổi, quê Thái Nguyên) và Đỗ Đức Anh Hiệp (24 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Cướp tài sản.

Trước đó chiều 26-1, Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ) Liêm nhận được tin báo của anh H, nhân viên hiệu vàng P.Đ. (có địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội) về việc bị một nhóm nghi phạm sử dụng bình xịt hơi cay vào mặt và cướp 11.200 USD, hơn 25 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 12 Promax tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường.



Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với lượng lượng chức năng xác định được nhóm nghi phạm gây án là các bị can nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt các nghi phạm khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội). Cùng với đó, Công an cũng đã thu giữ tang vật là 165 triệu đồng cùng chiếc xe máy, điện thoại di động của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy ý định cướp tài sản. Ban đầu chúng chỉ định cướp giật tài sản nhưng do không thành nên đã chuẩn bị bình xịt hơi cay, thuốc mê, thuê căn hộ chung cư theo giờ để thực hiện hành vi phạm tội.