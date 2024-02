Bắt nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở TP.HCM

Sau khi bị Công an Q.12 (TP.HCM) bắt giữ, nhóm thanh niên khai đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 17.2, Công an Q.12 (TP.HCM) vừa bắt giữ H.N.G.H (17 tuổi), B.V.C (16 tuổi), N.T.T (16 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú) và T.H.T (16 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, ngày 9.2, do không có tiền tiêu xài, nhóm này rủ nhau đi cướp giật tài sản. H.N.G.H điều khiển xe chở theo B.V.C rảo qua nhiều tuyến đường thuộc Q.6, Q.11, Q.Tân Bình và Q.12 tìm kiếm nạn nhân sơ hở, mất cảnh giác.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, khi đến tuyến đường Phan Văn Hớn (P.Tân Thới Nhất, Q.12) nhóm này phát hiện chị Đ.T.N.D (16 tuổi) chạy xe máy chở chị T.G.T (chị T. đang sử dụng điện thoại di động) nên áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát. Nhóm này sau đó đem bán điện thoại lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Do về quê ăn tết, đến ngày 13.2 nạn nhân trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.12 vào cuộc truy xét, bắt giữ nhóm gây án vào rạng sáng 14.2.

Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác, trong đó có 4 vụ trên địa bàn Q.Bình Tân và 2 vụ trên địa bàn Q.Tân Bình. Tài sản bị cướp giật đều là điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.12 đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.