Bộ GD-ĐT: Rà soát trường lớp, ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn

(GLO)- Trong 2 ngày (5 và 6-9), Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 4.700 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 8 đơn vị trường học trên địa bàn huyện.