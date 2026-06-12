Tin nhanh đầu ngày:
+ Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026
+ Thí sinh Gia Lai bước vào buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
+ Lãnh đạo phường Pleiku khảo sát hiện trạng cảnh quan Phố đêm Chợ Nhỏ và suối Hội Phú
+ Gia Lai: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ
+ Sở Y tế tiếp nhận, quản lý Làng Trẻ em SOS Pleiku và Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn
Nhịp sống hôm nay:
+ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên
Câu chuyện thể thao: Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương góp mặt trong đội ngũ bình luận viên World Cup 2026
Sống khỏe: Mè đen: Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi.