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Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026

Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có nội dung: Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026; Thí sinh Gia Lai bước vào buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Phường Pleiku khảo sát hiện trạng cảnh quan Phố đêm Chợ Nhỏ và suối Hội Phú; Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026

+ Thí sinh Gia Lai bước vào buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

+ Lãnh đạo phường Pleiku khảo sát hiện trạng cảnh quan Phố đêm Chợ Nhỏ và suối Hội Phú

+ Gia Lai: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

+ Sở Y tế tiếp nhận, quản lý Làng Trẻ em SOS Pleiku và Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn

09:14

Nhịp sống hôm nay:

+ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

10:34

Câu chuyện thể thao: Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương góp mặt trong đội ngũ bình luận viên World Cup 2026

12:04

Sống khỏe: Mè đen: Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào

13:43

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi.

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