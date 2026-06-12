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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bộ Chính trị phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026

+ Thí sinh Gia Lai bước vào buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

+ Lãnh đạo phường Pleiku khảo sát hiện trạng cảnh quan Phố đêm Chợ Nhỏ và suối Hội Phú

+ Gia Lai: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

+ Sở Y tế tiếp nhận, quản lý Làng Trẻ em SOS Pleiku và Trường Mẫu giáo SOS Quy Nhơn