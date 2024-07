Bắt thanh niên buôn bán, tàng trữ hàng ngàn tờ tiền giả

Ngày 12-7, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Quảng (SN 1994, ngụ phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Trước đó, ngày 30-6, Công an tỉnh Nam Định đã bắt quả tang Hoàng Văn Quảng đang vận chuyển tiền giả tại địa bàn TP Nam Định. Qua kiểm tra người và khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 3.098 tờ tiền Việt Nam giả, có mệnh giá 5.000 đồng, 1.848 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, 1 laptop, 1 máy photo màu; 2 bàn cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả.

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Quảng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng đầu tháng 4-2024, Quảng mua laptop, máy in đa chức năng để in tiền giả có mệnh giá 5.000 đồng sau đó bán lại cho khách hàng ở nhiều tỉnh, TP khác nhau.

Đến ngày 30-6, khi đang đi vận chuyển tiền giả bán cho khách tại TP Nam Định thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.