Bắt tên cướp giật điện thoại của cô gái đang chờ bạn trai trong hẻm

Ngày 25/2, Công an quận Gò Vấp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Anh Đức (35 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và 2 đối tượng khác về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thông tin ban đầu, vào lúc 22h17 ngày 21/2, chị L.T.T đang đứng trong hẻm trên đường Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp) để chờ bạn trai thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát, giật điện thoại cô gái đang cầm rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét, đồng thời báo cáo Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ truy xét.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã xác định đối tượng gây án là Đức. Lúc 23h35 ngày 22/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã tiến hành bắt giữ Đức và đối tượng có liên quan là Trần Đặng Phương Tín (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do không có tiền tiêu xài nên Đức nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi giật được điện thoại của chị T, Đức đến nhà Tín nhờ và được Tín đồng ý bán giúp tài sản vừa cướp được. Tín đã liên lạc và bán điện thoại của chị T. cho Lương Thanh Vũ (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) với giá 1 triệu đồng.

Tiếp tục truy xét mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã đưa đối tượng Vũ về trụ sở làm việc. Vũ thừa nhận, dù biết tài sản Tín bán cho mình do cướp giật mà có nhưng vẫn mua để bán lại nhằm hưởng tiền chênh lệch, thu lợi bất chính.

Qua xác minh lai lịch, công an còn xác định Đức có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma tuý và đã đi cai nghiện bắt buộc 13 tháng. Tín có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma tuý và đã đi cai nghiện bắt buộc 15 tháng; Vũ có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Đức và Tín đều dương tính với ma tuý.

Công an quận Gò Vấp đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.