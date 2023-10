Mật phục bắt nghi can cướp giật điện thoại bé trai 9 tuổi

Sau khi cướp giật điện thoại của bé trai 9 tuổi, Thành đem bán được 800.000 đồng và bị công an bắt giữ sau đó.

Ngày 11.10, Công an Q.12 (TP.HCM) bắt Võ Văn Thành (33 tuổi, quê Quảng Nam, sống lang thang) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 7.10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip bé trai 9 tuổi vừa khóc vừa chạy bộ trong con hẻm đuổi theo kẻ cướp giật điện thoại của mình nhưng vô vọng.

Theo đó, chiều 5.10, bé P.N (9 tuổi, ngụ Q.12 tên thường gọi là T.) sang nhà bạn tại hẻm 65 Nguyễn Thị Căn, P.Tân Thới Hiệp (Q.12, TP.HCM) để vui chơi. Lúc này, nhà không có người lớn, chỉ có N. và Đ. (11 tuổi) ngồi trong nhà.

Tiếp đó, có một người đàn ông chạy xe máy đến dừng trước nhà. Thấy không có người lớn ở nhà, người đàn ông kêu 2 bé trai cầm điện thoại đem ra cho mượn để chụp hình. Người này cầm điện thoại của bé N. rồi nhanh chóng leo lên xe máy, rồ ga bỏ chạy.

Bé N. chạy bộ đuổi theo người đàn ông trong con hẻm, vừa khóc, vừa la lớn. Khi ra tới đầu hẻm thì kẻ gian chạy mất. Người nhà bé trai sau đó đã đến công an trình báo.

Công an Q.12 vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự khoanh vùng được nghi can là Thành. Tuy nhiên, người này không có nơi ở nhất định.

Ngày 11.10, các trinh sát mật phục gần quán cà phê trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, lúc Thành xuất hiện thì khống chế.

Bước đầu, Thành khai làm nghề mộc. Chiều 5.10, Thành chạy xe máy rảo quanh khu vực đường Nguyễn Thị Căn (P.Tân Thới Hiệp) tìm các xưởng gỗ để xin việc.

Khi đến con hẻm 65 Nguyễn Thị Căn thấy bé N. cầm điện thoại để chơi nên nảy sinh lòng tham nên vờ mượn điện thoại rồi "cuỗm" luôn. Thành sau đó mang điện thoại đến một tiệm trên đường Tân Kỳ Tân Quý bán với giá 800.000 đồng.

Công an đã thu hồi chiếc điện thoại và tạm giữ chiếc xe máy tang vật để phục vụ điều tra. Công an xác định Thành từng có tiền án trộm cắp, bị Công an Q.Tân Bình bắt năm 2008.