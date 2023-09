(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang tạm giam đối tượng Kpă Luân (SN 2002, trú tại buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở TT.Diêu Trì có nhiều biểu hiện không bình thường.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1978, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Hồ Đắc Mão (SN 1974, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Khoa (SN 1977, trú tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi đánh bạc.

(GLO)- Đến tận bây giờ, 4 người đàn ông hiền lành, chất phác ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vẫn không khỏi hãi hùng khi nhớ lại quãng thời gian bị kẻ gian lừa bán cho tàu cá trên biển. Những tháng ngày lênh đênh trên biển, họ bị chủ tàu ép buộc lao động nặng nhọc không công, đánh đập, mắng chửi bất cần lý do.

(GLO)- Sáng 29-8, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng 450 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku.