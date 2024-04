Bắt quả tang 5 người khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ

(GLO)- Ngày 11-4, đoàn giám sát do ông Đỗ Đức Hồng Hà-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam giai đoạn 2021-2023” tại Công an tỉnh Gia Lai.

Công an Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam với 3 cựu Trưởng phòng Giáo dục các huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My để điều tra về tội “nhận hối lộ.”