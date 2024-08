Bắt ông Nguyễn Văn Nhơn về tội xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân

Chiều 3-8, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Nhơn (SN 1956), trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, ngày 4-5-2023 đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tại Hội trường UBND xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn. Ngày 2-10-2023, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn.

Nguyễn Văn Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến tại hai hội nghị trên với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Nhơn là chủ tài khoản Facebook cá nhân “Cao Tuổi Bản Tin”. Người này dùng điện thoại di động đăng nhập và sử dụng tài khoản Facebook trên chia sẻ nhiều bài viết, quay, phát tán nội dung cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh mang tính dung tục, phản cảm, bôi nhọ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương…

Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Nhơn đã có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Khoản 1, Điều 331 Bộ luật hình, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)