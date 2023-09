Ngày 2-9, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Vỹ Hùng (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ xử lý hành vi cướp tài sản.

(GLO)- Công an huyện Ia Pa vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn.