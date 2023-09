Bắt giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt trên 4,3 tỷ đồng

Lợi dụng nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, Võ Hoài Nam đã vay mượn tiền trên 4,3 tỷ đồng của 6 người với lý do để đáo hạn vay ngân hàng, sau đó Nam mang toàn bộ số tiền này đi đánh bạc và thua hết.

Chiều 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoài Nam (sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2022, Võ Hoài Nam công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) - Chi nhánh An Giang, được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 7/8/2023, Nam đã liên hệ vay mượn tiền của 6 người (là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam) số tiền trên 4,3 tỷ đồng với lý do cần tiền gấp cho người khác, gia đình vay mượn để đáo hạn vay ngân hàng. Nam hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi giải ngân vay được tiền.

Sau khi nhận được tiền, Nam không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền trên mạng Internet và thua hết.

Đến hẹn trả nợ, những người cho Nam vay tiền không liên lạc được với đối tượng nên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tố giác.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, ngày 7/9/2023, Nam đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh.