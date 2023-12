Bắt giữ 3 người săn bắt động vật rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Phú Quốc

(GLO)- Do kinh doanh thua lỗ, Trần Thị Thu Trân (SN 1980, trú tại tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê) đã vay tiền của bà N.T.B.H (trú tại thị xã An Khê) 4,8 tỷ đồng để duy trì trả lãi các khoản vay khác. Tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.