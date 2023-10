Một giám đốc điện bị bắt Lập hồ sơ khống, gây thiệt hại số tiền lớn, giám đốc Điện lực Cao Phong và 2 thuộc cấp bị bắt giữ

Rút 200 triệu đồng đi chuyển khoản sau cú điện thoại của kẻ giả danh công an Nhận cuộc gọi điện thoại từ kẻ giả danh công an đe dọa liên quan tới 1 vụ đánh bạc trên mạng, bà V.T.C. ở Thanh Hóa liền vội vàng ra ngân hàng rút hơn 200 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa đảo nhưng đã được công an ngăn chặn kịp thời

Công an tỉnh Gia Lai sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan vũ khí quân dụng (GLO)- Chiều 25-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ (VKQD-VLN) từ năm 2020 đến nay. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Công an TP HCM tìm nạn nhân của ông Nguyễn Việt Vương Ông Nguyễn Việt Vương và đồng phạm đã thu tiền của người lao động nhưng không đưa đi làm việc ở Nhật Bản như cam kết.

Khởi tố, tạm giam hai đối tượng tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã (GLO)-Ngày 26-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Tám (SN 1980) và tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Thanh (SN 1971, cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

63 thí sinh tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông (GLO)-Sáng 26-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2023. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu với lễ khai mạc Hội thi.



Xuất hiện thủ đoạn mạo danh Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo Những ngày qua, xuất hiện nhiều cuộc gọi mạo danh là Giám đốc Công an tỉnh Sơn La gọi vào điện thoại di động của một số lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt giam 2 bị can phát tán tin nhắn đánh bạc, mại dâm qua mạng Với thủ đoạn sử dụng thiết bị SIMbox/GSM, cắm hàng loạt thẻ SIM đã được kích hoạt sẵn, Bằng đã thuê Đại phát tán tin nhắn trái phép số lượng lớn qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc, mại dâm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chư Prông: 2 xe máy va chạm nhau, 4 người tử vong (GLO)- Vào khoảng 17 giờ 45 ngày 25-10, trên địa bàn xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 4 người tử vong. Vụ tai nạn chưa xác định được người điều khiển phương tiện và nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Tạm giữ 'hot girl' Facebook, mang án tù treo ở Quảng Nam ra Đà Nẵng trộm cắp Với những hình ảnh trên mạng xã hội, Mẫn được xem là 'hot girl' xinh đẹp, sang chảnh, nhưng thực tế Mẫn không có việc làm, vừa bị TAND H.Duy Xuyên (Quảng Nam) tuyên án tù. Trong thời gian được hưởng án treo, Mẫn ra TP.Đà Nẵng tiếp tục trộm cắp.

Kbang: 70 đại biểu tiếp thu các văn bản pháp luật mới (GLO)- Ngày 25-10, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới.

"Sa lưới" sau hơn 8 năm trốn thi hành án về tội trộm cắp tài sản (GLO)-Ngày 25-10-2023, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bắt giữ Đặng Văn Tý (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), là đối tượng bị truy nã vì trốn thi hành án.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 4 đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người Công an TP HCM và Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) sau một thời gian theo dõi đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người.

Chư Sê: Tiêu hủy 898 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (GLO)- Ngày 24-10, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tiêu hủy hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Khởi tố trưởng văn phòng công chứng (GLO)- Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, bà Nguyễn Thị Gái-Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái (địa chỉ ở phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại Văn phòng.



TP HCM: Chi nhánh Sacombank nghi bị cướp Một thanh niên cầm vật giống súng ập vào uy hiếp bảo vệ, nhân viên chi nhánh Sacombank ở huyện Hóc Môn, TP HCM...

Công an TP. Pleiku xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh trên mạng xã hội (GLO)- Ngày 22-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip gây bức xúc dư luận về trường hợp một xe ôtô khách phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng xác minh, nắm tình hình và xử lý trường hợp vi phạm này.

