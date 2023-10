Chia sẻ thông tin sai sự thật cho rằng 'bệnh nhân bị mổ lấy thận', nhiều người bị xử lý

Cơ quan công an đã xử lý các cá nhân chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật cho rằng bệnh viện đã mổ lấy thận của bệnh nhân, gây hoang mang dư luận.

Ngày 28-10, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiến hành xử lý các cá nhân chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo đó, qua theo dõi, cơ quan công an phát hiện tài khoản Facebook "Y.S.H." chia sẻ bài viết sai sự thật về nguyên nhân tử vong và xuyên tạc, vu khống Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản Facebook "Y.S.H." là của Y.S.H. (SN 1999, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nên mời lên làm việc. Sau khi được cán bộ công an giải thích, anh Y.S.H. đã nhận thức được việc làm sai trái, thể hiện sự hối lỗi, ăn năn trước hành vi của mình và cam kết không tái phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai xác minh tài khoản Facebook "T.A.N." do bà P.T.P.T. (ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quản lý, sử dụng). Tài khoản này cũng đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến vụ việc trên. Sau đó, bà P.T.P.T. được mời lên làm việc và bị xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, anh Y.N.M. (SN 1989, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) sốt tại nhà 4 ngày, mệt nhiều rồi nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk điều trị 1 ngày. Đến ngày 9-8, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi sốt xuất huyết Dengue.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mặc dù được các bác sĩ tích cực điều trị, lọc máu liên tục nhưng anh M. không cải thiện, hôn mê sâu, suy hô hấp. Bệnh viện đã giải thích tình trạng của bệnh nhân là bệnh nặng, đe dọa tử vong cho gia đình được rõ. Đồng thời, động viên gia đình cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị nhưng gia đình kiên quyết viết cam đoan xin về nên giải quyết theo nguyện vọng.

Ngày 16-8, 1 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, cho rằng anh Y.N.M. bị mổ cướp thận. Thông tin sai sự thật này sau đó đã được một số tài khoản Facebook chia sẻ lại, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Do đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về bệnh viện.