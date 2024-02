Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai nỗ lực “dệt lưới an sinh”

* P.V: Ông có thể điểm lại những kết quả nổi bật của BHXH tỉnh trong năm qua?

- Ông Trần Văn Lực: Năm 2023, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, toàn hệ thống BHXH tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam và sự phối hợp chỉ đạo của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý chặt chẽ và tổ chức chi trả đầy đủ các chế độ cho người hưởng; tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT đúng quy định; tham mưu quản lý hiệu quả dự toán chi khám-chữa bệnh BHYT do Chính phủ giao.

Cùng với đó, BHXH tỉnh triển khai kịp thời việc cập nhật, đồng bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị ngoài ngành, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến các tổ chức, cá nhân. Hoàn thành vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao về phát triển người tham gia, thu, giảm tiền chậm đóng; vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 105.618 người tham gia BHXH (trong đó, 83.854 người tham gia BHXH bắt buộc, 21.764 người tham gia BHXH tự nguyện), tăng 9,3% so với năm 2022, đạt 14,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; có 71.807 người tham gia BHTN, tăng 4,7% so với năm 2022, đạt 9,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; có trên 1,39 triệu người tham gia BHYT, tăng 5,4% so với năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 91% dân số toàn tỉnh.

Năm 2023, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 2.900,4 tỷ đồng, thực hiện chi trả các chế độ trên 3.451 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước, chiếm 102,7% dự toán giao năm 2023. Quản lý và lập danh sách chi trả hàng tháng cho 35.790 người hưởng chế độ, thanh toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT cho trên 1,72 triệu lượt người, tăng 21% so với năm 2022.